الرياضة الاتحاد يخسر أمام الأهلي بـ”دوري السلة”.. وينتظر مواجهة الهلال والنصر

البلاد- جدة تغلب فريق الأهلي على نظيره الاتحاد ضمن منافسات الجولة الأخيرة 22 من بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة، التي أقيمت مساء أمس، على صالة وزارة الرياضة في جدة. وشهدت الفترة الأولى تعادل الفريقين بنتيجة 16-16، وفي الفترة الثانية تمكن الأهلي من كسب الفترة لصالحه بنتيجة 22-17، وواصل الأهلي تألقه في الشوط الثالث لينهي الفترة بتقدمه بـ27-21 ، في حين شهد الشوط الرابع تألق الاتحاد ليكسب الشوط بنتيجة 26-16 لتنتهي بفوز الأهلي بنتيجة 81-80. وينتظر الاتحاد المواجهة الحاسمة اليوم الجمعة، التي ستجمع الهلال بنظيره النصر، حيث إن فوز الهلال سيتوجه بلقب البطولة، في حين خسارة الهلال ستؤدي للجوء إلى مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري والذي يتنافس بها فريقا الهلال والاتحاد.