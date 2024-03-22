“الأخضر” يتغلب على طاجيكستان ويعزز صدارته لـ” السابعة”

محمود العوضي- جدة
تصوير- عثمان الشمراني
نجح الأخضر السعودي في تحقيق فوز مهم على حساب ضيفه الطاجيكي، مساء الخميس، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بملعب الأول بارك بالرياض، في إطار الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب سالم الدوسري، بعدما راوغ دفاع طاجيكستان، وسدد بإتقان من على حدود منطقة الجزاء مسجلاً هدف الأخضر في الدقيقة 23.
وكاد محمد كنو أن يضاعف النتيجة للمنتخب السعودي من ضربة حرة مباشرة، سددها بجوار القائم الأيمن لحارس طاجيكستان.
وأنقذ محمد العويس مرمى الأخضر من هدف مؤكد لمصلحة الضيوف قبل نهاية الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني استحوذ المنتخب الطاجيكي على الكرة ولكن دون خطورة كبيرة على مرمى الأخضر، في الوقت الذي اعتمد فيه المنتخب الوطني على الهجمات المرتدة السريعة.
بهذا الفوز، عزز المنتخب الوطني السعودي من صدارته للمجموعة السابعة في التصفيات بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بينما جمدت الهزيمة رصيد طاجيكستان عند النقطة الرابعة في المركز الثاني.
ويلعب المنتخبان في طاجيكستان بلقاء الجولة الرابعة، الثلاثاء المقبل الموافق 26 من مارس الجاري.
وفي المجموعة ذاتها، فاز المنتخب الأردني على مضيفه الباكستاني 0/3، ليحل في المركز الثالث بالمجموعة برصيد 4 نفاط، وسيلتقي المنتخبان في عمان الثلاثاء المقبل.
فرحة الجماهير السعودية بهدف سالم الدوسري⚽🇸🇦#SSC pic.twitter.com/wjVRtKFzw2
— SSC (@ssc_sports) March 21, 2024
التورنيدو سالم 🎯 pic.twitter.com/lxyMr9sKUx
— المنتخب السعودي (@SaudiNT) March 21, 2024