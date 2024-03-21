2.2 مليار ريال مبيعات أطعمة بدايات رمضان

البلاد – الرياض

بلغت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في بدايات رمضان ، نحو 11.69 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 16 مارس الحالي .

وطبقا للتقرير الأسبوعي لعمليات نقاط البيع، الصادر عن البنك المركزي السعودي – ساما، فقد بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 168.62 مليون عملية. شهدت جميع القطاعات انخفاضا من حيث قيمة المبيعات خلال الأسبوع الماضي، تصدرها قطاع التعليم المنخفض بنسبة 54 %، تلاه قطاع المطاعم والمقاهي بنسبة 38 %، ثم قطاع الترفيه والثقافة بنسبة 30 %.

وتركز إنفاق المستهلكين خلال تلك الفترة، على قطاع الأطعمة والمشروبات بقيمة 2.26 مليار ريال، تلاه قطاع سلع وخدمات متنوعة ﺑـ1.39 مليار ريال. وبالنسبة لتوزيع قيمة الإنفاق حسب نقاط البيع في المدن ، فقد تصدرت الرياض بنحو 3.88 مليار ريال، ما يمثل 33.2 % من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها مدينة جدة ﺑـ1.64 مليار ريال . والعمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة، ومحلات التجزئة، والصيدليات، وغيرها.