16 مليار عائدات قطاع الضيافة

البلاد – جدة

شاركت وزارة السياحة ممثلة في وكالة تمكين الوجهات السياحية، في لقاء مع المستثمرين في غرفة جدة، بعنوان “إطلاق برنامج ممكنات الاستثمار في قطاع السياحة” الذي عٌقد بحضور مجموعة من المستثمرين ورؤساء المجالس وأعضاء غرفة جدة ومجتمع الأعمال.

وأكد وكيل الوزارة لتمكين الوجهات السياحية المهندس محمود عبدالهادي أن مبادرة ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة التي أطلقتها وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الاستثمار – وهي أحد مبادرات برنامج الممكنات الاستثمارية في القطاع السياحي-، تهدف لزيادة وتنوع العروض السياحية وتسريع نمو المعروض في قطاع الضيافة مواكبةً لمتطلبات السوق في الوجهات السياحية المستهدفة على مستوى المملكة، لافتاً النظر إلى أنه من المتوقع للمبادرة أن تجذب استثمارات خاصة بقطاع الضيافة، بما يصل لنحو 42 مليار ريال بعائدات تقدر بحوالي 16 مليار ريال على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول العام 2030م ، مبيناً أن العام الماضي شهد زيادة بنسبة 390 % في الطلب على تراخيص الأنشطة السياحية.

وأشار وكيل الوزارة لتمكين الوجهات السياحية، إلى أن وزارة السياحة تستهدف من خلال مبادرة ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة، توفير العديد من الفوائد على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وذلك عبر زيادة عدد الغرف الفندقية بحوالي 42 ألف غرفة، مع توفير حوالي 120 ألف فرصة عمل في الوجهات المستهدفة بحلول عام 2030، مما سينعكس بشكل إيجابي على تنمية المواهب ودعم جهود التوطين في سوق العمل المحلي.