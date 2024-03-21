الرياضة منتخب كوريا الجنوبية يتجاوز تايلند ويتأهل لنصف نهائي غرب آسيا

البلاد- جدة

نجح منتخب كوريا الجنوبية الأولمبي في تحقيق فوز صعب على حساب نظيره التايلاندي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب نادي الفتح، ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة غرب آسيا؛ ليواجه نظيره السعودي في نصف النهائي السبت المقبل. وكان المنتخب السعودي قد تأهل لنصف النهائي بعد تغلبه على نظيره الأردني بركلات الترجيح بعد تعادل المنتخبين 1/1 في اللقاء، الذي جمعهما على ملعب نادي الفتح بمدينة الأحساء.