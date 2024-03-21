معايير جديدة للحوكمة والاستدامة.. «طيران الرياض» ينضم للميثاق العالمي

البلاد – الرياض

كشف “طيران الرياض” الناقل الجوي الوطني الجديد، والمملوك بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عن انضمامه رسمياً للميثاق العالمي للأمم المتحدة التي تعد أكبر مبادرة لتشجيع الشركات حول العالم على تبني أفضل ممارسات الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، والرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وجاء انضمام طيران الرياض ، الذي يعتمد أحدث التقنيات الرقمية ، إلى هذا الميثاق العالمي رسمياً، عبر خطاب تم إرساله من قبل الرئيس التنفيذي لطيران الرياض توني دوغلاس، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يتم فيه تحديد العمل لتحقيق المبادئ العشر للميثاق العالمي للأمم المتحدة.

وسيتبنى طيران الرياض كونه مشاركاً فاعلاً في الميثاق، سياسات وممارسات مستدامة متماشية مع مبادئ المسؤولية المجتمعية في مجالاتٍ مثل حقوق الإنسان وحقوق العمال والممارسات البيئية ومكافحة الفساد، علاوةً على تقديم تقارير دورية عمّا يتم إحرازه من تقدم في هذه الجهود.

وأكد الرئيس التنفيذي أن التزام طيران الرياض بتحقيق الأهداف المستدامة التي حددتها المملكة العربية السعودية من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية وقيادة دفة القطاع نحو دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في كل المجالات.

ويستهدف الناقل الوطني الجديد الذي أُعلن عن إطلاقه في مارس من العام 2023، التحليق بأجنحته إلى الأجواء بحلول العام 2025 ليكون شركة الطيران الأكثر تقدماً على مستوى العالم، من خلال تبنّي أفضل الممارسات المستدامة والارتقاء بتجارب السفر والنقل الجوي وإرساء معايير جديدة كلياً من حيث الموثوقية والراحة والضيافة، والابتكارات الحديثة لتقديم تجارب استثنائية تحمل طابع كرم الضيافة السعودي الأصيل ، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويستعد الناقل الوطني الجديد لربط المملكة بأكثر من 100 وجهة حول العالم، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنحو 20 مليار دولار، فضلاً عن توفير أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة على الصعيدين المحلي والعالمي.