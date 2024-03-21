تمكين الاستثمار وريادة الأعمال في القصيم

البلاد – بريدة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أهمية دعم الاستثمار بالمنطقة ، مشيدا بالدور الذي تقوم به الغرفة التجارية بمحافظة عنيزة، ودعمها لرجال الأعمال بالمحافظة، وتنوع نشاطاتها المجتمعية، وتركيزها على دعم الفرص الاستثمارية بالمحافظة، وخدمة المستثمرين، وخلق فرص العمل من خلال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بالإمارة أمس محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم، يرافقه رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة عنيزة ، حيث تسلم سموه التقرير السنوي لأنشطة وجهود الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة عنيزة لعام 2023م.

واستمع سمو الأمير فيصل بن مشعل إلى شرحٍ موجز من رئيس مجلس إدارة الغرفة خالد الصيخان عن الجهود التي بذلتها لدعم رجال الأعمال من خلال الخطط الإستراتيجية، وتمكين الفرص الاستثمارية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومع العديد من المستثمرين.

وفي المنطقة أيضا التقى نائب رئيس الغرفة التجارية بالقصيم علي المقبل أمس، بسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة الدكتور هيثم صالح أبو الفول ، وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون في المجال الزراعي والصناعي والتجاري، وفرص الاستثمار، وتبادل الخبرات العلمية، والتدريب في هذا المجال. وأكد السفير الأردني أهمية التعاون والتبادل الاستثماري وإيجاد الفرص المتعددة في مجال التنمية.