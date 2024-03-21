الرياضة المنتخب المصري يعبر الإمارات ويواجه أستراليا في نصف نهائي غرب آسيا

البلاد- جدة

عبر منتخب مصر الأولمبي نظيره الإماراتي بعد الفوز عليه بهدفٍ دون رد، ضمن مباريات اليوم الأول في منافسات بطولة غرب أسيا لكرة القدم تحت 23 سنة المُقامة في مدينة الأحساء. أقيمت المباراة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، الذي استضاف أيضًا المباراة الافتتاحية للنسخة الخامسة من البطولة المخصصة للمنتخبات الأولمبية، التي جمعت العراق وأستراليا. سجل بلال مظهر هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 82. ويستعد أولمبي مصر لمواجهة قوية في دور نصف النهائي أمام الكانجرو الأسترالي يوم السبت 23 مارس، بعدما حسم الأخير تأهله على حساب المنتخب العراقي. ويشارك أولمبي مصر في البطولة للمرة الأولى كضيف شرف وتلبيةً لدعوة خاصة من الاتحاد المُنظم، كما هو الحال لمنتخبات “ كوريا الجنوبية وأستراليا وتايلاند”، فيما يمثل منطقة غرب آسيا كل من “السعودية والأردن والعراق والإمارات”.