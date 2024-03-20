نائب المفتي يدشن نظام التعاملات الإلكترونية

البلاد – الرياض

دشّن معالي نائب مفتي عام المملكة للشؤون التنفيذية المشرف العام على مكتب سماحة المفتي الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد أمس، في مكتبه بمقر الرئاسة بمدينة الرياض” نظام التعاملات الإلكترونية” ويهدف التدشين إلى تطوير بيئة الأعمال وتوفير منظومة رقمية لتطبيق آليات التوجيه الإلكتروني، وخدمة المحتوى الرقمي، وإعداد الخطابات الإلكترونية وكافة الآليات التقنية؛ بما يتيح إرسال واستقبال المعاملات إلى الجهات والموظفين دون الحاجة إلى تداول النماذج الورقية بأشكالها كافة، إضافة إلى توفير خصائص ووظائف عديدة للانتقال إلى الحوكمة وتعزيز الشفافية وبيئة عمل رقمية، وعمليات مؤتمتة، كما تتيح سرعة إنجاز المعاملات وإمكانية متابعتها إلكترونيًا، وإرسال التعقيبات واستقبال الإفادات عليها حتى يتم إنجازها بشكل أسرع؛ وفق نظام معايير الأمن السيبراني.

وعدَّ الشيخ العواد تدشين النظام خطوة مهمة في سياق التطوير الشامل والمتجدد في الرئاسة، مقدماً شكره للقيادة الرشيدة- حفظها الله- على الدعم المستمر الذي تلقاه الرئاسة للقيام بأدوارها المنوطة بها، وكذلك للتوجيهات المستمرة والمتابعة من سماحة مفتي المملكة.