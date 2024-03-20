سلطات رمضان.. طريقة عمل فتة الخضروات المشوية باللحم المفروم ودبس الرمان

وصفة سلطة جديدة

المقادير اللازمة

كمية من الخضروات المنظفة والمقطعة

زيت زيتون

ملح وفلفل

بصلة مفرومة

ربع كوب دبس رمان

رمان مفرط

خبز محمص

كوب زبادي

ثوم مفروم

سماق

ربع كيلو لحم مفروم

طريقة العمل

تقلب الخضروات في زيت الزيتون

ترش بملح وفلفل وتوضع بالفرن حتي تشوي وتتكرمل وتصبح ذهبية

تخرج وتترك لتبرد

يشوح البصل علي النار

يضاف له اللحم المفروم ويقلب مع ملح وفلفل

بعد نضج اللحم يضاف له دبس الرمان ويقلب دقيقتين علي النار

يرفع عن النار

نقلب الزبادي مع الثوم

نضع طبقة الخضروات المشوية داخل طبق التقديم

يضاف لها طبقة الخبز المحمص

ثم صوص الزبادي

ثم اللحم المفروم

ثم طبقة اخيرة من الزبادي

تغطي بحبات الرمان وترش السلطة بالسماق وتقدم