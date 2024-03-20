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سلطات رمضان.. طريقة عمل فتة الخضروات المشوية باللحم المفروم ودبس الرمان

نيفين عباسaccess_time11 / رمضان / 1445 هـ      20 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة سلطة جديدة

المقادير اللازمة
كمية من الخضروات المنظفة والمقطعة
زيت زيتون
ملح وفلفل
بصلة مفرومة
ربع كوب دبس رمان
رمان مفرط
خبز محمص
كوب زبادي
ثوم مفروم
سماق
ربع كيلو لحم مفروم

طريقة العمل
تقلب الخضروات في زيت الزيتون
ترش بملح وفلفل وتوضع بالفرن حتي تشوي وتتكرمل وتصبح ذهبية
تخرج وتترك لتبرد
يشوح البصل علي النار
يضاف له اللحم المفروم ويقلب مع ملح وفلفل
بعد نضج اللحم يضاف له دبس الرمان ويقلب دقيقتين علي النار
يرفع عن النار
نقلب الزبادي مع الثوم
نضع طبقة الخضروات المشوية داخل طبق التقديم
يضاف لها طبقة الخبز المحمص
ثم صوص الزبادي
ثم اللحم المفروم
ثم طبقة اخيرة من الزبادي
تغطي بحبات الرمان وترش السلطة بالسماق وتقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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