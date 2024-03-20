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سلطات رمضان.. طريقة عمل فتة البطاطس باللحم المفروم والزبادي

نيفين عباسaccess_time11 / رمضان / 1445 هـ      20 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة سلطة رائعة

المقادير اللازمة
مكعبات بطاطس
ربع كيلو لحم مفروم
بصلة مفرومة
ربع كوب دبس رمان
2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
كوب عصير طماطم
ملح وفلفل واعشاب ايطالي
بقدونس مفروم
2 كوب زبادي
كوب لبنة
ثوم مفروم
خبز محمص
مكسرات محمرة

طريقة العمل
تقلي البطاطس حتي تصبح ذهبية ثم تخرج وتصفي
يشوح البصل حتي يذبل ثم يضاف له اللحم والملح والفلفل والاعشاب الايطالية حتي ينضج
ثم يضاف له الدبس والصلصة وعصير الطماطم والثوم ويقلب حتي تتسبك الطماطم
في طبق تقلب الزبادي واللبنة والثوم
في طبق التقديم نضع البطاطس وطبقة من اللحم وطبقة من الخبز وطبقة من الزبادي
تكرر العملية حتي انتهاء الكمية
يغطي الوجه بالزبادي والمكسرات والخبز والبقدونس ويقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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