جمعيات تنعي ناشطة العمل الخيري والاجتماعي د. منى أحمد زيد الخيال

الرياض : البلاد

نعت كل من جمعية بنيان الخيرية، وجمعية بنيان الخيرية للخدمات الاجتماعية، وجمعية المتقاعدين الأهلية بالرياض، الناشطة الاجتماعية وصاحبة الأيادي البيضاء في البذل والعطاء، الناشطة الإجتماعية، مستشارة التخطيط الاستراتيجي الدكتورة منى بنت أحمد بن زيد الخيَّال، التي توفيت الثلاثاء 9 رمضان 1445هـ الموافق 19 مارس 2024 إثر حادث دهس أليم في مكة المكرمة عقب فراغها من أداء مناسك العمرة.

وصُلي على الفقيدة عصر الثلاثاء في المسجد الحرام ووريت الثرى في مكة المكرمة..

والفقيدة هي والدة استشاري زراعة الكبد في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث KFSH&RC بالرياض الدكتور عبدالله بن علي الفهيد وإخوانه.

هذا وعرفت الدكتورة منى الخيّال طوال أعوام مضت بحماسها المتوقد للعمل التطوعي وشغفها الكبير بالعملين الاجتماعي والخيري، فقد كانت عضواً في عدد من الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والأهلي، ورحلت تاركة أثراً جميلاً في تنمية الأسر الأكثر احتياجاً، كما كان لها إسهامات عديدة في إدخال السرور على قلوب الأسر المحتاجة..

وتقرر تلقي العزاء في الفقيدة الدكتورة منى أحمد زيد الخيّال في مدينة الرياض ابتداء من الأربعاء 10 رمضان 1445هـ (20 مارس 2024)، في منزل شقيقها معن بن أحمد زيد الخيَّال الواقع في حي الملقا بالرياض من بعد صلاة التراويح حتى منتصف الليل..

وللعزاء هاتفياً :

إبنها استشاري زراعة الكبد في “تخصصي الرياض” د. عبدالله بن علي الفهيد

0555230918

شقيقها: معن بن أحمد بن زيد الخيّال

0500514149

شقيقتها: ملاء بنت أحمد بن زيد الخيّال

0505447484

((إنا لله، وإنا إليه راجعون))..