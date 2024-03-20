المحليات

تفطير الصائمين بالأرجنتين

صحيفة البلادaccess_time11 / رمضان / 1445 هـ      20 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

بوينس آيرس- واس

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمركز الملك فهد الثقافي بجمهورية الأرجنتين، برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في مقر المركز بالعاصمة الأرجنتينية

بوينس آيرس، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأرجنتين حسين العسيري، ونائب مدير المركز سلطان العرفج، ووكيل شؤون الأديان بوزارة الخارجية الأرجنتينية فارنسيسكو سانشيز، وعدد من رؤساء الجمعيات الإسلامية.

وأوضح العرفج أن عدد المستفيدين من البرنامج أكثر من 27 ألف مستفيد، وذلك في إطار البرامج التي تنفذها الوزارة في الخارج، وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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