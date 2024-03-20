“تريام”.. وجهة للمغامرات واستكشاف الشواطئ الفيروزية

نيوم : البلاد

أعلن مجلس إدارة نيوم عن وجهة “تريام” السياحية، وذلك في موقع فريد تلتقي فيه الطبيعة الصحراوية مع واحدة من أجمل البحيرات الفيروزية في الطرف الجنوبي من خليج العقبة.

وتتميز هذه الوجهة بتصميمها المبتكر على شكل جسر يربط بين أجزاء البحيرة، إلى جانب التزامها بأعلى معايير الحفاظ على الطبيعة.

وتحتوي الوجهة الجديدة على منتجع يضم 250 غرفة، ويوفر للضيوف مرافق وتجارب استثنائية للاسترخاء واستعادة النشاط والاستمتاع بالمناطق الطبيعية المحيطة، فيما تربط الوجهة بين الشواطئ الشمالية والجنوبية للبحيرة من خلال تصاميمها التي تأخذ شكل الجسر، وعلى امتداد هذا “الجسر” تبرز واجهة مبتكرة تحاكي مشهد غروب الشمس من مسافةٍ بعيدة، كما تتميز الطوابق العلوية والسفلية من مرافق المنتجع بإطلالات بانورامية على البحيرة والسماء والمناظر الطبيعية المحيطة، التي سيتم الحفاظ عليها على امتداد الساحل.

وتتميز “تريام” بروائع بصرية تتكامل مع مسبحٍ بطول 450 متراً على ارتفاع 36 متراً عن مستوى سطح البحر، حيث يجسد هذا المسبح تجربة استثنائية من خلال إطلالته البانورامية على البحيرة والشعاب المرجانية النابضة بالحياة، والمياه الهادئة الممتدة حتى الأفق.

وتركز “تريام” على توفير بيئة مثالية تعزز روح المغامرة والاستكشاف، حيث تضم مجموعةً متنوعة من التجارب مثل: الإبحار والغوص والرياضات المائية الأخرى، إلى جانب مجموعةٍ من الأنشطة البرية المثيرة، كما سيستمتع الضيوف بمرافق الصحة واللياقة البدنية المعززة بأحدث التقنيات، بالإضافة إلى المطاعم الفاخرة.

كما تجمع “تريام” بين الهندسة المعمارية المستقبلية والجمال الطبيعي للمنطقة، وتقع على بعد مسافةٍ قصيرة من “ذا لاين”، حيث ستضع هذه الوجهة معياراً جديداً للسياحة المستدامة، وستشكل ملاذاً يقدم للضيوف والزوار تجارب لا مثيل لها.

ويأتي تطوير “تريام” في أعقاب الإعلانات الأخيرة عن وجهات نيوم للسياحة الطبيعية المستدامة على ساحل خليج العقبة، وهي “ليجا”، و”إبيكون”، و”سيرانا”، و”أوتامو”، و”نورلانا”، و”أكويلم”، و”زاردون”، و”زينور”، و”الانان “، و”قيدوري”، والتي تجسد مجتمعةً التزام “نيوم” بالابتكار ومبادئ الاستدامة في هذه المنطقة الساحلية المتميزة بطبيعتها الساحرة.