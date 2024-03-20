الرياضة

انتكاسة جديدة ونهاية موسم كورتوا

محمد ابو الوفاaccess_time11 / رمضان / 1445 هـ      20 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق
إصابة كورتوا تتفاقم ونهاية موسمه مع ريال مدريد

أعلن ريال مدريد عن انتكاسة جديدة في إصابة حارس مرماه البلجيكي ثييبو كورتوا (31 عامًا) حسب بيان رسمي صادر الثلاثاء عن النادي العاصمي الإسباني.

 

يغيب كورتوا عن مباريات (لوس بلانكوس) منذ مطلع الموسم الحالي (2023-2024) بسبب إصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي للركبة والغضروف المفصلي.

 

وتعرّض كورتوا إلى انتكاسة خلال مشاركته في تدريبات الثلاثاء، ليتم تأجيل عودته إلى الملاعب، وربما انتهى موسمه حسب يومية ماركا (Marca) الإسبانية.

 

جدير بالذكر أن ريال مدريد تعاقد مع الحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا بنظام الإعارة من تشيلسي لتعويض إصابة كورتوا لكن كيبا تعرّض لإصابة هو الآخر، ما فسح المجال للحارس الثالث الأوكراني أندري لونين الذي أثبت نفسه واغتنم الفرصة جيدًا.

 

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