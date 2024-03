انتكاسة جديدة ونهاية موسم كورتوا

أعلن ريال مدريد عن انتكاسة جديدة في إصابة حارس مرماه البلجيكي ثييبو كورتوا (31 عامًا) حسب بيان رسمي صادر الثلاثاء عن النادي العاصمي الإسباني.

يغيب كورتوا عن مباريات (لوس بلانكوس) منذ مطلع الموسم الحالي (2023-2024) بسبب إصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي للركبة والغضروف المفصلي.

وتعرّض كورتوا إلى انتكاسة خلال مشاركته في تدريبات الثلاثاء، ليتم تأجيل عودته إلى الملاعب، وربما انتهى موسمه حسب يومية ماركا (Marca) الإسبانية.

جدير بالذكر أن ريال مدريد تعاقد مع الحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا بنظام الإعارة من تشيلسي لتعويض إصابة كورتوا لكن كيبا تعرّض لإصابة هو الآخر، ما فسح المجال للحارس الثالث الأوكراني أندري لونين الذي أثبت نفسه واغتنم الفرصة جيدًا.

