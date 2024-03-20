النائب العام يدشن مشاريع التحول الرقمي

البلاد – الرياض

دشّن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بمقر النيابة العامة في الرياض، مشاريع التحول الرقمي التي تأتي استمرارًا لإستراتيجية النيابة العامة.‏‎

وتهدف المشاريع إلى تعزيز التحول الرقمي في أعمال النيابة العامة، وتقديم الخدمات الرقمية للمستفيدين، بما يكفل الالتزام بالأنظمة ويخلق المزيد من التعاون مع جميع الجهات الحكومية بمختلف قطاعاتها.

كما تعتمد المشاريع على رفع كفاءة الأداء في التحول الرقمي؛ لتكون الخدمات رقمية بالكامل مع تحسين فاعلية الإجراءات لكافة أصحاب المصلحة؛ داخليًا وخارجيًا، ورفع مستوى رقمنة الإجراءات الجزائية، لتحقيق الكفاءة العدلية في الأعمال القضائية، إضافةً لخدمات ذاتية دون الاعتماد على العامل البشري، حيث تم التدشين من خلال الذكاء الاصطناعي “سديم” وهي أحد أعضاء فريق التحول الرقمي في النيابة العامة.