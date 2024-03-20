المحليات

الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي القيادات الأمنية بمنطقة حائل

صحيفة البلادaccess_time11 / رمضان / 1445 هـ      20 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل : البلاد

 التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بالقيادات الأمنية في منطقة حائل، وذلك في مقر شرطة المنطقة.

 ونقل سموه تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، للقيادات الأمنية ولمنسوبي قطاعاتهم.

 وأشاد الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال اللقاء بجهود رجال الأمن التي بذلوها ويبذلونها للمحافظة على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين والزائرين للمنطقة.

ibrahim

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