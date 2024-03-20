الرياضة الأخضر يرفع استعداده لمواجهة طاجيكستان.. ومانشيني يتحدث للإعلام

الرياض – هاني البشر

واصل المنتخب الوطني مساء الثلاثاء تدريباته في المعسكر المقام حاليًا في العاصمة “الرياض” استعدادًا لمواجهة منتخب طاجيكستان غدًا الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 . ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على “ملعب الأول بارك” تحت إشراف المدير الفني “روبرتو مانشيني” بدأت بتمارين الإحماء بعدها طبق اللاعبين تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري مانشيني مناورة على كامل مساحة الملعب ، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الاطالة. على صعيد متصل، شارك اللاعب “أيمن يحيى” في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيته. من جهة أخرى، يعقد المدير الفني للمنتخب الوطني “روبرتو مانشيني” اليوم الأربعاء عند الساعة 30 : 3 مساءً مؤتمرًا صحفيًا في قاعة المؤتمرات الصحفية في “ملعب الأول بارك” ، للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب طاجيكستان، ضمن الجولة الثالثة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 ويواصل المنتخب الوطني برنامجه الإعدادي مساء اليوم الأربعاء بحصة تدريبية مسائية على “ملاعب أكاديمية مهد” عند الساعة التاسعة مساءً، وتقرر أن تكون الحصة التدريبية مفتوحة أمام وسائل الاعلام.