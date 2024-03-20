أمير القصيم يشارك أبناءه الأيتام حفل الإفطار

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شارك صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، عددًا من أبنائه الأيتام، مأدبة الإفطار الرمضانية، وذلك في منزل سموه بمدينة بريدة، بحضور عدد من المسؤولين بالمنطقة.



وبارك سمو الأمير فيصل بن مشعل لأبنائه الأيتام حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله- العلي القدير- أن يديم على وطننا نعمة الأمن والأمان والاستقرار، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – مُنوِّهاً بما توليه القيادة الرشيدة- أيدها الله- من رعاية وعناية بأبنائها الأيتام، والاهتمام بشؤونهم، وتوفير احتياجاتهم، معرباً سموه عن سعادته بمشاركته اليوم الإفطار مع أبنائه الأيتام. كما عبَّرَ الأيتام عن سعادتهم وشكرهم لسمو أمير منطقة القصيم، على مشاركته لهم مأدبة الإفطار، وتبادل الأحاديث الودية معهم.