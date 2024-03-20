أمير الجوف يطّلع على تقرير الدفاع المدني

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استقبل صاحب السموّ الملكيّ الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه، مدير الدّفاع المدنيّ بالمنطقة العميد أحمد بن ناصر الغامدي.

واطّلع سموّه خلال الاستقبال على تقرير الإنجاز السنوي لجهود الدّفاع المدني بالمنطقة لعام 2023م، مستمعًا لشرحٍ من العميد الغامدي عن أبرز الإنجازات والتطورات التي أسهمت في التقليل من المخاطر، واستخدام التقنيات الحديثة وسرعة مباشرة الحالات الطارئة.

وأشاد سموّ الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بجهود رجال الدّفاع المدني في الميدان، التي تهدف بالمقام الأوّل إلى سلامة الأرواح والممتلكات، مثمّناً للقيادة الرّشيدة – أيدها الله – توفير جميع الإمكانات البشرية والآلية والتّدريبية لمواجهة مختلف الأخطار. من جانبه، قدّم العميد الغامدي لسموّ أمير المنطقة شكره وامتنانه على توجيهاته المستمرّة، ومتابعته أولاً بأوّل لجميع أعمال الدفاع المدني بالمنطقة، منوهاً بدعم واهتمام سموّه لأعمال ومشاريع الدفاع المدني في المنطقة.