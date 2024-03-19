محافظ جدة يشارك الأيتام حفل الإفطار

البلاد -جدة

شارك صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة 1500 من الأيتام وأسرهم، حفل الإفطار الرمضاني، الذي ينظمه عدد من شركات ومؤسسات القطاع الخاص بالتعاون مع جمعية البر بجدة وعدد من الجمعيات الأخرى، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة الدكتور سهيل بن حسن قاضي، ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة محمد الغامدي، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة جدة أيمن الحربي، وأعضاء مجلس الجمعية، وعدد من المهتمين بالعمل الخيري والاجتماعي.

وتحدث رئيس مجلس إدارة الجمعية في كلمة له عن ما توليه الجمعية، ضمن منظومة خدماتها الاجتماعية من عناية خاصة بالأيتام، الذين يحظون فيها بكافة أشكال الرعاية، التي تتواكب مع جهود الدولة ممثلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مؤكدًا حرص الجمعية على تحسين كفاءة الخدمات المقدمة لهم، وتوفير بيئة اجتماعية تربوية تسهم في بناء الشخصية المتكاملة لليتيم، ودمجه في المنظومة المجتمعية، وتمكينه ليكون فرداً منتجاً يثري بعطائِه وفكره جميع مسارات التنمية، بما يتسق مع رؤية الجمعية في تحقيق الريادة في صناعة الأثر المجتمعي المستدام، وفق رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن جمعية البر بجدة هي إحدى الجمعيات الرائدة في العمل الاجتماعي، وتعزيز التنمية عبر برامجها وأنشطتها، التي تتركز في مجالات رعاية الأسر والأيتام، ومرضى الفشل الكلوي. وقد كفلت الجمعية أكثر من 14 ألف يتيم لدى أسرهم، كما احتضنت أكثر من 1100 يتيم ويتيمة في دور الضيافة التابعة لها ، حيث تعمل على دمجهم في المنظومة المجتمعية، وتمكينهم من خلال دعم قدراتهم ومواهبهم ومساعدتهم على بناء مستقبلهم بتوفير فرص التعليم العالي لهم وتيسير حصولهم على الوظائف، بما يتواكب مع رؤية الجمعية في تحقيق الريادة في صناعة الأثر المجتمعي المستدام.