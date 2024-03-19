سواعد عطاء في رحاب المسجد النبوي.. مشاهد إنسانية فريدة

البلاد – المدينة المنورة

تجسّد الأعمال الإنسانية والتنظيمية، التي تبذلها الكوادر العاملة من مختلف الجهات المعنية بخدمة المصلين وقاصدي المسجد النبوي، أروع معاني البذل والعطاء والتآخي، لتقديم الخدمات في مختلف محاور الخدمة على مدار الساعة.

وينشط آلاف العاملين من منسوبي القطاعات الأمنية والخدمية والإرشادية، ولجان المتابعة الميدانية، إضافة إلى ما يزيد عن 9000 متطوّع ومتطوعة في تقديم الخدمات والمساندة، في مختلف أرجاء المسجد النبوي والساحات والمرافق التابعة له؛ لينعم المصلون بالطمأنينة، وليؤدوا العبادات بيسر وأمان، من خلال تأمين كافة أوجه الرعاية الصحية والإرشادية والتوعوية، وتنفيذ خطط توجيه الحشود خلال أوقات الذروة، والحراسات ودخول وتفويج المصلين، وخدمات السقيا، والخدمات المرتبطة بسُفر الإفطار، وتنفيذ برامج تنظيف وتعقيم الساحات والممرات والسجاد، وبرنامج التعطير والتبخير، وتكثيف خدمات المساندة الميدانية الموجهة لكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير خدمات النقل، وتأمين العربات الكهربائية والكراسي المتحركة في نقاط الخدمة؛ لينعم المصلون بكافة سبل الراحة والتيسير في بيئة آمنة وصحية.

وتشهد الساعة الأخيرة من وقت الصيام، حتى انقضاء صلاة التراويح ذروة العمل الميداني للكوادر العاملة في ساحات المسجد النبوي، بدءًا باستقبال المصلين، وتهيئة سُفر الإفطار للصائمين، وحصر دخول الأغذية المسموح بها إلى المسجد والساحات، وتوزيع الوجبات، وعبوات مياه زمزم على الصائمين.