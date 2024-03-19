الإقتصاد

توسع الربط البري مع عمان

صحيفة البلادaccess_time10 / رمضان / 1445 هـ      19 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

أبرمت اتفاقية تعاونٍ جديدة بهدف تعزيز التعاون المتبادل في مجال توصيل كابلات الربط الدولية والتوسع في الربط الدولي البري بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، بحضور كلًا من المهندس أحمد العنقري الرئيس التنفيذي لـ “سلام”، والمهندس سعيد بن عبدالله المنذري الرئيس التنفيذي لـ “إذكاء”.

وبهذه المناسبة، قال “العنقري”: “نهدف عبر هذه الاتفاقية إلى إيجاد سعات اتصال دولية تُعزز مكانة السعودية كنقطة اتصال عالمية والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، ويعتبر برنامج التعاون إضافة نوعية لسعات الاتصال الدولية التي تمتلكها سلام كمشغّل اتصال دولي ويتكامل مع شبكة الكوابل البرية والبحرية لدينا التي تمتد لـ 24,000 كيلو متراً في أنحاء السعودية.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *