توسع الربط البري مع عمان

البلاد – الرياض

أبرمت اتفاقية تعاونٍ جديدة بهدف تعزيز التعاون المتبادل في مجال توصيل كابلات الربط الدولية والتوسع في الربط الدولي البري بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، بحضور كلًا من المهندس أحمد العنقري الرئيس التنفيذي لـ “سلام”، والمهندس سعيد بن عبدالله المنذري الرئيس التنفيذي لـ “إذكاء”.

وبهذه المناسبة، قال “العنقري”: “نهدف عبر هذه الاتفاقية إلى إيجاد سعات اتصال دولية تُعزز مكانة السعودية كنقطة اتصال عالمية والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، ويعتبر برنامج التعاون إضافة نوعية لسعات الاتصال الدولية التي تمتلكها سلام كمشغّل اتصال دولي ويتكامل مع شبكة الكوابل البرية والبحرية لدينا التي تمتد لـ 24,000 كيلو متراً في أنحاء السعودية.