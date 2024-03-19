تغريم نقل الركاب بدون ترخيص

البلاد – الرياض

شددت الهيئة العامة للنقل، على أن ممارسة نشاط نقل الركاب بدون ترخيص، تعرض الناقل غير المرخص لغرامة مالية قدرها 5,000 ريال، وتوصي الناقلين بالانضمام إلى إحدى الشركات المرخصة والاستفادة من الحوافز وبرامج الدعم المقدمة؛ حيث أطلقت حملة توعوية مشتركة بالتعاون مع وزارة الداخلية، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والنيابة العامة والهيئة العامة للطيران المدني وشركة مطارات القابضة؛ بهدف إثراء تجربة المسافرين مع الناقل النظامي.

وأوضحت الهيئة أن التعامل مع الناقل النظامي؛ يضمن للمسافر تجربة يسيرة تمتاز بالأمان والتنوع في الخدمات، مشيرة إلى أن مطارات المملكة تقدم مجموعة واسعة من خيارات التنقل؛ لتلبية احتياجات المسافرين، عبر قرابة 2000 سيارة أجرة، وانتشار أكثر من 55 مكتبًا لتأجير السيارات، وحافلات النقل العام الترددية.