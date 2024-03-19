تعزيز الاستثمارات الغذائية في «سدير الصناعية»

البلاد – الرياض

في إطار أهدافها الاستراتيجية بالمساهمة في التنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الغذائي وتكاملية سلاسل الإمداد، خصصت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” أرضًا صناعية مساحتها 124 ألف متر مربع في مدينة سدير للصناعة والأعمال للاستثمار في مجال الصناعات الغذائية والمشروبات.

يأتي ذلك تماشيًا مع المبادرات الموكلة لمدن في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”.

ويستهدف المشروع الصناعي الجديد توفير 745 فرصة وظيفية لأبناء المنطقة، والمساهمة في زيادة الحصص السوقية من المنتجات الغذائية الوطنية المستهدف لها 57 مليار دولار بحلول عام 2030 وتحقيق معدل نمو سنوي 3 % مدفوعًا بزيادة إنفاق المستهلكين على المأكولات والمشروبات بنسبة 1,4 %، إضافة إلى دعم الصادرات السعودية للأسواق الإقليمية والعالمية.

وتعد مدينة سدير للصناعة والأعمال البالغ مساحتها المطورة 16,9 مليون متر مربع واحدة من أعلى المدن الصناعية التابعة لمدن جذبا للاستثمار في مجال صنع المنتجات الغذائية والمشروبات بواقع 24 مصنعًا منتجًا، إضافة إلى الصناعات النوعية الأخرى حيث تصل نسبة الإشغال بها إلى 83 %.

وحققت “مدن” نموًا كبيرًا في حجم الاستثمارات المستقطبة خلال عام 2023م بنسبة 63 % مقارنة بعام 2022م ليرتفع عدد العقود الصناعية واللوجستية والاستثمارية إلى 7,946 عقدًا، وزادت المساحات المطورة لتصل إلى 209 ملايين متر مربع، وذلك التزامًا بخلق بيئة استثمارية نموذجية تلبي طموحات المستثمرين الصناعيين وتعزز خطط تمكين الصناعة في المملكة.

ونجحت “مدن” في تعزيز نمو التخصيص الصناعي كماً ونوعاً بالمدن الصناعية مدعوماً بحزمة المنتجات والخدمات والحلول التحفيزية المقدمة للصناعيين حيث بلغ عدد المصانع 6,443 مصنعًا، كما تم إطلاق واحة مدن بينبع والمدينة الصناعية بعسير تلبية للطلب المتزايد على الاستثمار في مدنها الصناعية وتعزيز خطط جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية المستهدفة، وكذلك دعم رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.