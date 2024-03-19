بقيمة استثمارية 175 مليون ريال.. إنشاء منطقة لوجستية متكاملة بميناء جدة الإسلامي

الرياض : البلاد

وقَّعت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” وشركة “MEDLOG” الذراع اللوجستي لشركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة “MSC” عقداً لإنشاء منطقة لوجستية؛ لتخزين ومناولة الحاويات، بميناء جدة الإسلامي، بقيمة استثمارية تصل إلى 175 مليون ريال، وبمساحة 100 ألف متر مربع، وذلك بحضور سعادة رئيس “موانئ” الأستاذ عمر بن طلال حريري، والرئيس التنفيذي لشركة “MEDLOG” السعودية هشام الأنصاري.

وتسهم المنطقة اللوجستية في زيادة الكفاءة التشغيلية للميناء، وتعزيز الحركة التجارية، وضمان سلاسل الإمداد، بما يتسق مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور التقاء ثلاث قارات.

وتضم المنطقة موقع خدمات متكامل؛ لصيانة وفحص الحاويات، وتوفر 400 فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة، لتأهيل الكادر الوطني بقطاع الخدمات اللوجستية، كما تسهم في الحفاظ على سلامة بيئة الموانئ من خلال استخدام الطاقة البديلة؛ لتقليل الانبعاثات الكربونية.

كما تهدف المنطقة إلى الإسهام في رفع مستوى تقديم الخدمات اللوجستية على ساحل البحر الأحمر، إضافة إلى تقديم خدمات لوجستية شاملة ومتكاملة، وتسهيل احتياجات المستفيدين، وتلبية متطلبات السوق المحلية من حيث نقل البضائع، ومناولتها، بقدرات تشغيلية عالية.

يُذكر أن “موانئ” وقّعت خلال عام 2023م عدة اتفاقيات لإنشاء وتدشين ووضع حجر أساس 9 مناطق ومراكز لوجستية في ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، بقيمة استثمارية تتجاوز 6 مليارات ريال، بما يعمل على تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والمستفيدين، ويعزز مكانة الموانئ السعودية استثمارياً ولوجستياً.