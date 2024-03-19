الكشف عن شعار كأس العالم 2030

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) النقاب أمسية الثلاثاء، عن شعار كأس العالم 2030 التي تقام بتنظيم مشترك بين 3 دول، وهي المغرب وإسبانيا والبرتغال.

وتم الإعلان عن شعار كأس العالم 2030 في احتفالية ضخمة أقيمت في العاصمة البرتغالية لشبونة وحضرها عشرات شخصيات صُنّاع القرار في كرة القدم العالمية.

شعار كأس العالم 2030 حمل جملة مركّبة لغويًا “يالا باموس” (YALLA VAMOS).. فكلمة يالا تعني هيّا في العربية، وكلمة “باموس” تعني هيًا في الإسبانية والبرتغالية.

وامتزج الشعار المونديال بألوان البلدان الثلاثة المستضيفة، وهي الأحمر والأخضر والأصفر، الذي يميّز أعلام المغرب والبرتغال وإسبانيا.

جدير بالذكر أن نهائيات كأس العالم 2026 ستقام لأول مرّة في 3 بلدان، وهي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، فيما ستحظى نهائيات 2030 بأنها أول نسخة في تاريخ المسابقة تُنظّم عبر قارتين مختلفتين، المغرب من إفريقيا، وإسبانيا والبرتغال من قارة أوروبا.