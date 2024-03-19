“التخصصات الصحية” تعلن بدء التقديم على برنامج “فني تجبير”

الرياض : البلاد

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عن بدء التقديم على الدفعة الأولى من برنامج “فني تجبير”، عبر بوابة الهيئة الإلكترونية، و يستمر حتى 25 مارس الجاري.

وأوضحت الهيئة أنه يتطلب التقديم، أن يكون المتقدم سعودياً، وألا يكون على رأس العمل، ويحمل شهادة بكالوريوس من كليات العلوم، وحاصل على الدرجة المطلوبة من اختبار اللغة الإنجليزية STEP 60، وأن يكون لائقًا بدنيًا للتعامل الأجهزة والمعدات الثقيلة.

يذكر أن مهام فني التجبير بعد التخرج هي إجراء عملية تشكيل وتركيب وفك الجبائر، وأجهزة تقويم العظام وتدعيمها للمرضى حسب توجيهات الطبيب أو طاقم الإشراف، كما يقوم بمهام تحضير القوالب وصبّ الخلطات اللازمة للجبائر باستخدام مجموعة متنوعة من المواد، ويعمل على ضمان طلب وتخزين الأدوات والمعدات اللازمة.