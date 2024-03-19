ارتفاع الإيرادات التشغيلية.. نمو قطاع المنشأة الصغيرة والمتوسطة

البلاد – الرياض

تحظى ريادة الأعمال في المملكة باهتمام كبير ، بدء من دراسات الجدوى ومنظومة قنوات تمويل ومسرعات أعمال، وصولًا إلى مساعدة الشركات الناشئة، وإطلاق المبادرات الداعمة وتنظيم فعاليات مهمة من المؤتمرات المتخصصة ذات الحضور العالمي.

و كشف تقرير حديث للهيئة عن ارتفاع عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في السوق السعودي بنحو 3 % إلى 1.31 مليون منشأة بنهاية الربع الرابع من عام 2023، مشيرا إلى أن المنشآت المتناهية الصغر تشكل ما نسبته 87 % من إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في المملكة أي حوالي 1.14 مليون منشأة ، وتصدرت منطقة الرياض الحصة الأكبر من إجمالي المنشآت.

ومؤخرا أظهرت نتائج إحصاءات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 6% لتبلغ 1339.5 مليار ريال خلال عام 2022، وتصدر قطاع تجارة الجملة والتجزئة الإيرادات التشغيلية بقيمة بلغت 515.7 مليار ريال ، تلاه قطاع الصناعات التحويلية بقيمة بلغت 267.7 مليار، ثم قطاع التشييد بقيمة بلغت 180.3 مليار.

وتعزز هذه النتائج الإيجابية التي حققتها المنشآت الصغيرة والمتوسطة دور المملكة في جعلها مركزاً إقليمياً وصناعياً متكاملاً، وتسهم في تنويع الاقتصاد السعودي وتحقق الاستدامة بما يتوافق مع تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ونظمت “منشآت” مؤخرا عددا من جولات التجارة الإلكترونية في مناطق المملكة ، بهدف دعم رواد الأعمال وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الجهات المعنية.