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أمانة جدة تنفّذ مبادرة “إفطارك جود” لتوزيع الوجبات على الصائمين

صحيفة البلادaccess_time10 / رمضان / 1445 هـ      19 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

نفّذت أمانة محافظة جدة مبادرة “إفطارك جود” لتوزيع وجبات إفطار صائم للمعتمرين بطريق الأمير محمد بن سلمان باتجاه مكة المكرمة التي تعنى بتعزيز الجانب التطوعي خلال شهر رمضان, وذلك في إطار الشراكة المجتمعية وتفعيل المبادرات التطوعية.

وأوضح مدير عام المسؤولية المجتمعية المهندس هتان بن هاشم حمودة, أن المبادرة تستهدف توزيع من 300 – 500 وجبة يوميًا على الصائمين المتجهين إلى مكة المكرمة بمحطة “الرحيلي” خلال الشهر الكريم بمشاركة المتطوعين من “أصدقاء أمانة جدة”, مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن تعزيز روح التآخي والألفة والتعاطف بين أفراد المجتمع وتقوية أواصر المحبة والتكافل الاجتماعي خلال الشهر الكريم.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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