أمانة جدة تنفّذ مبادرة “إفطارك جود” لتوزيع الوجبات على الصائمين

جدة : البلاد

نفّذت أمانة محافظة جدة مبادرة “إفطارك جود” لتوزيع وجبات إفطار صائم للمعتمرين بطريق الأمير محمد بن سلمان باتجاه مكة المكرمة التي تعنى بتعزيز الجانب التطوعي خلال شهر رمضان, وذلك في إطار الشراكة المجتمعية وتفعيل المبادرات التطوعية.

وأوضح مدير عام المسؤولية المجتمعية المهندس هتان بن هاشم حمودة, أن المبادرة تستهدف توزيع من 300 – 500 وجبة يوميًا على الصائمين المتجهين إلى مكة المكرمة بمحطة “الرحيلي” خلال الشهر الكريم بمشاركة المتطوعين من “أصدقاء أمانة جدة”, مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن تعزيز روح التآخي والألفة والتعاطف بين أفراد المجتمع وتقوية أواصر المحبة والتكافل الاجتماعي خلال الشهر الكريم.