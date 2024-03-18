الإقتصاد

21.3 مليار ريال واردات سعودية من دول التعاون

صحيفة البلادaccess_time9 / رمضان / 1445 هـ      18 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أن الواردات السلعية السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 21.3 مليار ريال خلال الربع الرابع 2023، مرتفعة بنسبة 9 % مقارنة بنفس الفترة من عام

واستحوذت الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة على 68 % من إجمالي الواردات السعودية وبقيمة 14.4 مليار ريال، مرتفعة بنسبة قدرها 22%.

وسبق أن أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، أن الواردات السلعية السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 6.56 مليار ريال خلال شهر يوليو 2023، منخفضة بنسبة 10 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.واستحوذت الإمارات العربية خلال الفترة على 65 % من إجمالي الواردات السعودية وبقيمة 4.27 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 4 %.

و خلال شهر يونيو الماضي وصلت الواردات السلعية السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي إلى 5.51 مليار ريال منخفضة بنسبة 19 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. وذلك بحسب ما كشفته البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، وبحسب البيانات، استحوذت الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة على 65.6 % من إجمالي الواردات السعودية، بقيمة 3.61 مليار ريال، منخفضة بنسبة 13 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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