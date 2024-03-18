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وصفات رمضان.. طريقة عمل فخذة الخروف المحشية بورق العنب

نيفين عباسaccess_time9 / رمضان / 1445 هـ      18 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

نقدم لكِ وصفة مناسبة لأطباق عزائم شهر رمضان المبارك

المقادير اللازمة

للفخذة
فخذة ضأنى
كوب روب أو زبادى
نصف كوب زيت زيتون
ملح وفلفل وبهارات
زعفران
ملعقة كبيرة ثوم ناعم

لورق العنب
نصف كيلو ورق عنب مسلوق
نصف كيلو أرز مصرى مغسول
بقدونس وشبت وكزبرة ونعناع مفرومين
2 حبة بصل أبيض كبيرة مفرومة ناعم
2 حبة طماطم مفرومة
عصير 4 حبات ليمون
نصف كوب سمن أو زيت
ملح
فلفل أسود

طريقة العمل

ورق العنب
نضع جميع المقادير فى وعاء عميق ما عادا ورق العنب وتخلط جيدا
تفرد ورق العنب وتحشى بكمية مناسبة من الحشوة وتلف مثل الأصابع
ويترك جانباً

تحضر الفخذة
يقلب العفران مع الزبادى والزيت والملح والفلفل والبهارات والثوم
تدهن الفخذة بالخليط جيداً
ثم نقوم بعمل فتحة بها لحشوها بورق العنب
نحضر ورق العنب
ثم نضعه داخل الفخذه وتغلق جيداً
تغطى الفخذة وتوضع فى الفرن حتى تمام النضج
ثم تخرج وتقدم مع الأرز أو بحسب الرغبة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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