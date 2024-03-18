وصفات رمضان.. طريقة عمل فخذة الخروف المحشية بورق العنب

نقدم لكِ وصفة مناسبة لأطباق عزائم شهر رمضان المبارك

المقادير اللازمة

للفخذة

فخذة ضأنى

كوب روب أو زبادى

نصف كوب زيت زيتون

ملح وفلفل وبهارات

زعفران

ملعقة كبيرة ثوم ناعم

لورق العنب

نصف كيلو ورق عنب مسلوق

نصف كيلو أرز مصرى مغسول

بقدونس وشبت وكزبرة ونعناع مفرومين

2 حبة بصل أبيض كبيرة مفرومة ناعم

2 حبة طماطم مفرومة

عصير 4 حبات ليمون

نصف كوب سمن أو زيت

ملح

فلفل أسود

طريقة العمل

ورق العنب

نضع جميع المقادير فى وعاء عميق ما عادا ورق العنب وتخلط جيدا

تفرد ورق العنب وتحشى بكمية مناسبة من الحشوة وتلف مثل الأصابع

ويترك جانباً

تحضر الفخذة

يقلب العفران مع الزبادى والزيت والملح والفلفل والبهارات والثوم

تدهن الفخذة بالخليط جيداً

ثم نقوم بعمل فتحة بها لحشوها بورق العنب

نحضر ورق العنب

ثم نضعه داخل الفخذه وتغلق جيداً

تغطى الفخذة وتوضع فى الفرن حتى تمام النضج

ثم تخرج وتقدم مع الأرز أو بحسب الرغبة