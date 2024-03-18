المحليات

مأدبة إفطار للسعوديين في إيرلندا

صحيفة البلادaccess_time9 / رمضان / 1445 هـ      18 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

دبلن- واس

أقام نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيرلندا عبدالسلام بن عبدالله المشيطي، مأدبة إفطار رمضاني، للمواطنين السعوديين المقيمين في إيرلندا.

وهنأ المشيطي خلال المأدبة، الحضور بشهر رمضان، سائلاً الله أن يعيده على الجميع بالخير، مؤكداً أهمية عقد مثل هذه اللقاءات في مختلف المناسبات للتواصل مع أبنائنا في الخارج؛ لتوفير أجواء تنقلهم إلى أحضان وطنهم. حضر المأدبة منسوبو السفارة، والملحقية الثقافية السعودية في دبلن، والطلاب السعوديون الدارسون في مختلف الجامعات الإيرلندية، وعدد من المواطنين السعوديين المقيمين في إيرلندا.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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