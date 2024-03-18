الرياضة ” لطيفة الزنان وريم البيشي” تشاركان في تحكيم موسم القادسية الرمضاني

الدمام- البلاد

شاركت الحكمتان” لطيفة الزنان وريم البيشي” في إدارة مباريات بطولة موسم القادسية الرمضاني لعام ١٤٤٥ هـ لكرة قدم الصالات في يومها الأول. تأتي هذه المشاركة دعما من اللجنة المنظمة للبطولة لهما؛ حيث إن الحكمة ريم البيشي تعتبر أول حكم دولي لكرة قدم الصالات، ولها حضور من خلال مشاركاتها السابقة؛ حيث شاركت في إدارة مباريات في الدوري الفرنسي، وتعد ضمن قائمة حكام بطولة كأس العالم للسيدات ٢٠٢٥م. كما تعتبر الحكمة لطيفة الزنان من الكفاءات في عالم التحكيم بكرة قدم الصالات، ولها مشاركة في بطولة غرب آسيا للسيدات.