سيّد البلياردو العالمي… مدربًا للقادسية

الدمام- البلاد
تعاقدت إدارة شركة نادي القادسية مع الهولندي أليكس ليلي، لتدريب فريق البلياردو بالنادي. ويتمتع ليلي بمسيرة زاخرة بالإنجازات في رياضة البلياردو، إذ إنه بطل أوروبا عدة مرات (1993-2007)، وقائد فريق كأس موسكوني في أوروبا (2008-2022)، ومدرب المواهب في روسيا، وبولندا، وليتوانيا، وإستونيا، وإيطاليا، ولوكسمبورغ، وفنلندا، وجمهورية التشيك، كما أنه فاز بالنهائيات الكبرى ضد: آرتشر، رييس، بوستامانتي، سوكيت، أورتمان. حتى إنه لُقّب بـ(سيد البلياردو العالمي).
ووصف محللون رياضيون مختصون في البلياردو أليكس ليلي، بأنه مدرب ذو شخصية فنية رائعة ومحفزة، ويحظى بثقة العديد من أبطال العالم وأوروبا بفضل معرفته المذهلة بجميع أنواع التخصصات المختلفة، فهو يمتلك الأدوات والتدريبات اللازمة لكل لاعب، كما أنه أحد المدربين الأكثر إبداعًا في طاولات البلياردو.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م