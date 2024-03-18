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حلويات رمضان.. طريقة عمل البقلاوة بطبقات الشوكولاتة والبندق

نيفين عباسaccess_time9 / رمضان / 1445 هـ      18 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة مميزة لحلي رمضاني

المقادير اللازمة

لفة من عجينة الجلاش أو الفيلو
زبدة مذوبة
شوكولاتة قابلة للدهن
بندق مجروش
سيرب

طريقة العمل
نحضر صينية سهلة الفتح
ثم نحضر الجلاش
نضع أول طبقة منه داخل الصينية
ثم تدهن جيداً بالزبدة أو يمكن إستخدام سمنة بحسب الرغبة
ثم نضع طبقة أخرى فوقها وتدهن أيضاً
تدهن بطبقة من الشوكولاتة القابلة للدهن
وترش بالبندق
تكرر العملية مع باقى الطبقات حتى إنتهاء كمية الجلاش
بواسطة سكين نقوم بتقسيم الجلاش
ثم نقوم بتقطيع الأطراف بواسطة اليد كما هو موضح بالصورة
يدهن الوجه والأطراف بالزبدة جيداً
ثم تخبز فى فرن متوسط الحرارة حتى تصبح ذهبية اللون
تخرج وتسقى بالسيرب
ثم تترك قليلاً لتبرد
تنقل لصحن التقديم
ثم تقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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