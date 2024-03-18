حلويات رمضان.. طريقة عمل البقلاوة بطبقات الشوكولاتة والبندق

وصفة مميزة لحلي رمضاني

المقادير اللازمة

لفة من عجينة الجلاش أو الفيلو

زبدة مذوبة

شوكولاتة قابلة للدهن

بندق مجروش

سيرب

طريقة العمل

نحضر صينية سهلة الفتح

ثم نحضر الجلاش

نضع أول طبقة منه داخل الصينية

ثم تدهن جيداً بالزبدة أو يمكن إستخدام سمنة بحسب الرغبة

ثم نضع طبقة أخرى فوقها وتدهن أيضاً

تدهن بطبقة من الشوكولاتة القابلة للدهن

وترش بالبندق

تكرر العملية مع باقى الطبقات حتى إنتهاء كمية الجلاش

بواسطة سكين نقوم بتقسيم الجلاش

ثم نقوم بتقطيع الأطراف بواسطة اليد كما هو موضح بالصورة

يدهن الوجه والأطراف بالزبدة جيداً

ثم تخبز فى فرن متوسط الحرارة حتى تصبح ذهبية اللون

تخرج وتسقى بالسيرب

ثم تترك قليلاً لتبرد

تنقل لصحن التقديم

ثم تقدم