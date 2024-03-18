تحفز على التنزه قبيل الإفطار في الباحة.. أجواء معتدلة وطبيعة خلابة

البلاد – الباحة

جذبت الأجواء المعتدلة والطبيعة الخلابة والمسطحات الخضراء أهالي منطقة الباحة على التنزه قبيل الإفطار؛ لقضاء وقت ممتع برفقة أبنائهم.

وأوضح عددٌ من الأهالي أنهم يقصدون المتنزهات والحدائق العامة؛ من أجل الترفيه على النفس وكسر الروتين، وممارسة الرياضة الخفيفة، إضافةً إلى استمتاع الأطفال بالألعاب.

وأشاروا إلى أنهم يخرجون مع أبنائهم يوميًا بعد صلاة العصر، حيث اعتدال الأجواء وجمال الطبيعة، ويلعب الأبناء على الألعاب المتوفرة، فيما يقومون بممارسة المشي حتى يقترب موعد أذان المغرب ليعودوا لمنازلهم. وأكد بعضهم أن الخروج مع الأبناء يكون من باب المتابعة وتخفيف العبء عن أمهاتهم؛ حيث يحتاج إعداد الإفطار لجهد كبير، خاصة في الساعات الأخيرة قبل المغرب.

ومن أبرز هذه المتنزهات والحدائق؛ متنزه الأمير مشاري وحديقة الشلال التابعة لمحافظة بني حسن؛ حيث باتا مقصدًا للأهالي والمقيمين على مدار اليوم؛ لما يضيفه المتنزه من جمال طبيعي، فضلًا عن الموقع المتميز، وكثافة أشجار العرعر والغطاء النباتي وجريان الماء، وممرات المشي، وألعاب الأطفال والشباب والجلسات، حيث استغلت بلدية بني حسن الإمكانات الطبيعية للموقع، وتوظيفها بما يحقق الراحة والمتعة للزائرين، ويعزز الجمال الطبيعي للموقع المحاذي لشلال غابة خيرة.