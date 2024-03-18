القبول بجامعة نايف العربية

البلاد – الرياض

أعلنت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا لمراحل الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي للعام الدراسي 2024م، وذلك حتى 14 إبريل المقبل لبرنامج الدكتوراه، بينما يستمر التقديم متاحًا لبقية البرامج حتى تاريخ 11 يوليو في عدد من التخصصات الأمنية والعدلية.

وأوضح نائب رئيس الجامعة الدكتور طارق بن صالح الريس، أن الجامعة تسعى لتقديم برامج دراسات عليا نوعية متخصصة في المجالات الأمنية ذات الأولوية، في إطار الأمن بمفهومه الشامل، حيث تم تطوير البرامج الأكاديمية للجامعة من خلال مبادرات أكاديمية نوعية وشراكات فاعلة مع الشركاء الدوليين. وأكد في تصريحه، أن كل ما حققته الجامعة في مجالات اختصاصها؛ جاء بتوفيق الله، ثم بالدعم الكبير الذي تتلقاه الجامعة من القيادة الكريمة للمملكة- دولة المقر- بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظهما الله- والدعم والاهتمام والرعاية من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، رئيس المجلس الأعلى للجامعة وإخوانه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب.