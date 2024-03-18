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“الغذاء والدواء”: كل منتج غذائي له حالة ومدة حفظ مختلفة.. وتتغير بعد الفتح أو الطبخ

صحيفة البلادaccess_time9 / رمضان / 1445 هـ      18 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 يساعد “دليل مدة حفظ المواد الغذائية” الذي أعدته الهيئة العامة للغذاء والدواء في معرفة مدة حفظ المنتجات الغذائية الشائع استهلاكها خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بطريقة آمنة وصحية باستخدام وسائل الحفظ الشائعة كالتبريد أو التجميد.

 وأوضحت “الهيئة” أن كل منتج غذائي له حالة حفظ تختلف عن الآخر، كما أن حالة ومدة الحفظ قد تختلفان عن ما هو مكتوب على المنتج بعد الفتح أو الطبخ.

 ويساعد الدليل على فهم طرق تخزين الطعام والمشروبات للاستفادة منها لأطول مدة ممكنة وبأفضل جودة، وبالتالي يصبح المستخدم قادرًا على تخزينه بشكل آمن للاستفادة منه لاحقًا من دون التعرض لمشاكل صحية.

 ويشتمل الدليل على مجموعة من المواد الغذائية كالبيض واللحوم وحشوات الطعام والشوربة ورقائق السمبوسة والفطائر والتمور وعصائر الفواكه والمعلبات وغيرها، ومعلومات عن مدة حفظ كل منتج قبل وبعد الفتح أو الطبخ سواء كانت طريقة الحفظ بالثلاجة أو الفريزر.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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