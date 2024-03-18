استقبل القنصل الأمريكي.. أمير الشرقية يشيد بجهود “التواصل الحضاري”

الدمام – واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه أمس، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية بالظهران جيمس سيندل. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة عدد من الموضوعات.

وقدّم جيمس شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على حسن الاستقبال. واستقبل الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بالإمارة، مدير مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري بالمنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البديوي، الذي قدم تقريراً عن أعمال الفرع. وأشاد سموه بما يقدمه المركز من جهد في المحافظة على الهوية الوطنية ، ودعم المشاركة المجتمعية. بدوره، ثمّن البديوي حرص واهتمام سمو أمير المنطقة الشرقية ودعمه لمبادرات وأعمال المركز بالمنطقة.