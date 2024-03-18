أمانة الشرقية ترفع 7875 متراً مكعباً من المخلفات والأنقاض

الدمام : البلاد

رفعت أمانة المنطقة الشرقية ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري وجودة الحياة، أكثر من 7875 متراً مكعباً من المخلفات والأنقاض مجهولة المصدر في محافظة الخفجي وأحياء غرب الدمام والمناطق الصناعية، خلال شهر مارس الحالي.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار الجهود بأعمال معالجة التشوهات البصرية، ومتابعة المناطق التي يكثر بها رمي الأنقاض ورصد وضبط المخالفين وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم.

ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات والملاحظات البلدية والتشوهات البصرية، عبر مركز البلاغات الموحد “940” للتعامل معها ومعالجتها.