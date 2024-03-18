المحليات

أمانة الشرقية ترفع 7875 متراً مكعباً من المخلفات والأنقاض

صحيفة البلادaccess_time9 / رمضان / 1445 هـ      18 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام : البلاد

رفعت أمانة المنطقة الشرقية ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري وجودة الحياة، أكثر من 7875 متراً مكعباً من المخلفات والأنقاض مجهولة المصدر في محافظة الخفجي وأحياء غرب الدمام والمناطق الصناعية، خلال شهر مارس الحالي.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار الجهود بأعمال معالجة التشوهات البصرية، ومتابعة المناطق التي يكثر بها رمي الأنقاض ورصد وضبط المخالفين وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم.

ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات والملاحظات البلدية والتشوهات البصرية، عبر مركز البلاغات الموحد “940” للتعامل معها ومعالجتها.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *