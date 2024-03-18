أكاديمية “ستيم” .. بناء المهارات والتفكير الإبداعي

البلاد – الرياض

​تتبنى أكاديمية “ستيم” بواحة الملك سلمان للعلوم نموذجًا تعليميًا مدمجًا، يعمل كمسرعة لبناء المهارات الرقمية، ومهارات العمل الجماعي، والتفكير التحليلي الإبداعي ومهارات ريادة الأعمال لدى الطلاب والطالبات، في بيئة تفاعلية ترويحية.

​وأوضح معالي المشرف العام على واحـة الملك سلمان للعلوم الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر، أن الأكاديمية التي ستطلق نهاية العام الحالي، بالتعاون مع مركز التميّز الرقمي، الذي أنشأته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات و”مايكروسوفت”، وبالتعاون أيضًا مع “اليونسكو”، والمتحف العلمي بلندن، وجامعة بوردو الأمريكية؛ تركّز على تنمية مهارات الذكاء العاطفي، وتعتمد بشكل خاص على فلسفة التعلم المبني على المشاريع.

​وبين معاليه، أن برامج الأكاديمية مصممة بعناية ومرونة لفترة ما بعد ساعات اليوم الدراسي، مشيرًا إلى أن هناك محتوى خاصًا للإجازات وللمشاركين عن بعد.

​وأضاف: إن واحة الملك سلمان للعلوم عمومًا؛ تخطط برامجها وفعالياتها بما يخدم مستهدفات المملكة؛ لتعظيم عوائد الاستثمار في الاقتصاد المعرفي، من خلال تعزيز ثقافة ومهارات الإجادة في العلوم والتقنية والهندسة والفنون والرياضيات.

وتتعاون الواحة مع العديد من مؤسسات القطاع الحكومي والخاص، وغير الربحي، ذات العلاقة، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية في التمكين بمهارات تقنيات المستقبل، في الصحة والطاقة والصناعة والبيئة، وذلك من خلال آليات ونماذج عمل تحقق التميز والاستدامة.

الجدير بالذكر أن واحة الملك سلمان للعلوم استقبلت خلال العام الماضي والربع الأول من العام الحالي، أكثر من 120 ألف زيارة شارك فيها طلاب وطالبات التعليم العام، وفئات المجتمع الأخرى، شملت القاعات العلمية، ومعرض المسارات العلمية، وفعاليات القبة السماوية واللقاءات العلمية الحوارية وسينما ستيم.