أطباق رمضان.. طريقة عمل كاساديا الدجاج

كاساديا الدجاج وصفة مميزة يمكن تحضيرها علي الإفطار أو السحور

المقادير اللازمة

نصف كيلو صدور دجاج

ملح

فلفل أسود

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

زبدة

زيت

2 حبة من الطماطم

جبن موزاريلا

حبة من البصل

خبز تورتيلا

طريقة العمل

يقطع الدجاج مربعات

تقطع الطماطم مكعبات

يقطع البصل شرائح طولية رفيعة

نقوم بإحضار مقلاة غير قابلة للإلتصاق

ثم نضع بها الزبدة والزيت ويترك حتى تذوب الزبدة

نقوم بتمليح الدجاج بالملح والفلفل الإسود

ثم يوضع بالمقلاة ويحمر حتى يصبح ذهبى اللون ويرفع من المقلاة ويترك جانباً

نضع الثوم بنفس المقلاة ويقلب

نقوم بإضافة البصل لنفس المقلاة ويقلب حتى يتكرمل

ثم يضاف له الدجاج والطماطم

ثم نحضر الخبز

ونقوم بحشوه بالقليل الخليط

ثم طبقة من الجبن الموزاريلا

يغلق الخبز بقطعة أخرى من الخبز

ثم يحمص فى مقلاة مدهونة بالزبدة حتى يصبح ذهبى اللون من الجانبين وتذوب الجبن تماماً

ثم يقدم ساخن