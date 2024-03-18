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أطباق رمضان.. طريقة عمل كاساديا الدجاج

نيفين عباسaccess_time9 / رمضان / 1445 هـ      18 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

كاساديا الدجاج وصفة مميزة يمكن تحضيرها علي الإفطار أو السحور

المقادير اللازمة
نصف كيلو صدور دجاج
ملح
فلفل أسود
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
زبدة
زيت
2 حبة من الطماطم
جبن موزاريلا
حبة من البصل
خبز تورتيلا

طريقة العمل
يقطع الدجاج مربعات
تقطع الطماطم مكعبات
يقطع البصل شرائح طولية رفيعة
نقوم بإحضار مقلاة غير قابلة للإلتصاق
ثم نضع بها الزبدة والزيت ويترك حتى تذوب الزبدة
نقوم بتمليح الدجاج بالملح والفلفل الإسود
ثم يوضع بالمقلاة ويحمر حتى يصبح ذهبى اللون ويرفع من المقلاة ويترك جانباً
نضع الثوم بنفس المقلاة ويقلب
نقوم بإضافة البصل لنفس المقلاة ويقلب حتى يتكرمل
ثم يضاف له الدجاج والطماطم
ثم نحضر الخبز
ونقوم بحشوه بالقليل الخليط
ثم طبقة من الجبن الموزاريلا
يغلق الخبز بقطعة أخرى من الخبز
ثم يحمص فى مقلاة مدهونة بالزبدة حتى يصبح ذهبى اللون من الجانبين وتذوب الجبن تماماً
ثم يقدم ساخن

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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