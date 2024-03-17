22 ألف أسرة استفادت من “سكني”

البلاد – الرياض

أعلن برنامج سكني عن استفادة 21,877 أسرة سعودية من البرنامج منذ بداية العام، في حين بلغ عدد الأسر السعودية التي سكنت مسكنها الأول 16,144 أسرة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتوفير منتجات سكنية متعددة وحلول تمويلية متنوعة تُسهم في تحقيق أهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – برفع نسبة التملك للأسر السعودية إلى 70 % بحلول العام 2030.

وأوضح “سكني” أن عدد الأسر المستفيدة خلال شهر فبراير الماضي بلغ 10,256 أسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول 8,337 أسرة سعودية، وذلك بالاستفادة من باقات الدعم الاختيارية التي يتيحها للمستفيدين، إذ يقدم البرنامج عدداً من باقات الدعم السكني لتسهيل تملك المسكن الأول؛ عبر تقديم دعم مالي غير مسترد بمبلغ 100 ألف أو 150 ألف ريال من خلال الشراكة بين صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية. وتمنح هذه الباقات حلولاً مرنة ومتعددة لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة و”تحت الإنشاء” و”البناء الذاتي”، حيث يأتي ذلك تأكيداً من البرنامج على استمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.