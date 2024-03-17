ولي العهد يتلقى اتصالين من ملك البحرين والرئيس المصري

جدة- واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً،من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، هنأه فيه بشهر رمضان المبارك.

وقد بادله سمو ولي العهد التهنئة بهذه المناسبة، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على الجميع بالخير والبركة.

كما تلقى سموه اتصالًا هاتفياً من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، هنأه خلاله بشهر رمضان المبارك.

وقد بادله سمو ولي العهد التهنئة بهذه المناسبة، داعياً الله تعالى أن يعيد هذا الشهر الفضيل على الجميع باليمن والبركات.