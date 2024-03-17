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ولي العهد يتلقى اتصالين من ملك البحرين والرئيس المصري

صحيفة البلادaccess_time8 / رمضان / 1445 هـ      17 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً،من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، هنأه فيه بشهر رمضان المبارك.

وقد بادله سمو ولي العهد التهنئة بهذه المناسبة، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على الجميع بالخير والبركة.

كما تلقى سموه اتصالًا هاتفياً من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، هنأه خلاله بشهر رمضان المبارك.

وقد بادله سمو ولي العهد التهنئة بهذه المناسبة، داعياً الله تعالى أن يعيد هذا الشهر الفضيل على الجميع باليمن والبركات.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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