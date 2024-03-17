في تفاعل أقوي يعكس النهج الخيري الأصيل وقيم التكافل ، شهدت الحملة الوطنية للعمل الخيري الرابعة إقبالا كبيرا وحققت أرقاما قياسية، حيث تجازت التبرعات في يومها الأول أكثر من مليار ريال، منذ تدشينها بتبرعين سخيين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

هذه الحصيلة في يومها الأول تجسد عمق التكاتف المجتمعي بالمملكة في هذه الأيام المباركة التي يتنافس فيها المحسنون ويسارعون في الخيرات ، في إطار الدعم المستمر الذي توليه القيادة الرشيدة للعمل الخيري في المملكة وتعظيم أثره بين أفراد المجتمع بوصفه قيمة إنسانية عظيمة ، وهو ما يتجلى في استمرار التبرعات عبر منصة “إحسان” على مدار الساعة، ويستفيد منها الملايين في مجالات خيرية وتنموية مجتمعية وفق حوكمة ومأسسة دقيقة وشفافية وموثوقية تامة.

وفي دائرة أوسع بامتداد خارطة العالم ، تواصل المملكة من خلال ذراعها الإنساني “مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية” مساعداتها ووقوفها بجانب الشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف المحن والأزمات ، والاستجابة السريعة والشاملة مجسدة الأنموذج الناصع للعمل الإنساني.