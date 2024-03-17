مجمّع إرادة بالرياض يجري أكثر من 64.5 ألف فحصٍ مخبريٍ خلال عام

الرياض : البلاد

أجرى مجمّع إرادة والصحة النفسية بالرياض (64926) فحصاً مخبرياً والخاص بكشف المخدرات وبيان نوع المادة الإدمانية التي يتعاطاها المريض والتي أجراها قسم المختبر خلال العام 2023م ، وتمثل (28%) تقريباً من إجمالي عدد الفحوصات التي أجراها المجمّع للمرضى والبالغ عددها (236357) فحصاً مخبرياً.

وبين رئيس قسم المختبر عبدالله بن صالح المهاوش أن الإحصائية أشارت إلى أن عدد الفحوصات التي أثبتت إيجابية التعاطي لدى المرضى بلغ (6984) فحصاً تمثل (11%) من إجمالي فحوصات المخدرات فقط التي تم عملها، منوهًا بأن إجراء هذه الفحوصات يتم بناء على رغبة الطبيب في التأكد من وجود التعاطي ونوع المادة التي يتعاطاها المريض.

وأفاد أن قلة نسبة الفحوصات التي أثبتت إيجابية التعاطي تعود لإقرار غالبية المرضى الذين يحضرون للعلاج بتعاطيهم، وكذلك وضوح الأعراض المصاحبة لنوع المادة الإدمانية، فيما كانت الفحوصات التي ظهرت سلبيتها تعود لمراجعين لاحظ ذووهم وجود تغيرات في سلوكياتهم، كما شملت الفحوصات السلبية مرضى نفسيين كانت لدى الفرق الطبية رغبة للتأكد مما إذا كان هناك تاريخ مع التعاطي تسبب بحدوث هذه الأمراض النفسية.

وأشار المهاوش إلى أن قسم المختبر بمجمع إرادة بالرياض يعد من الأقسام المهمة والفعالة والحيوية لما يقدمه من خدمات رائدة في مجال التحاليل الطبية المرجعية التي تساعد الأطباء المعالجين في تشخيص الحالات المرضية، ويتكون من عدة وحدات ومن أهمها، وحدة فحص السموم الإكلينيكية، ووحدة الكيمياء الحيوية، وأيضاً وحدة أمراض الدم ووحدة الجراثيم، ووحدة الكشف عن الفيروسات والتفاعلات المصلية، ويعتمد على تطبيق برنامج الجودة النوعية بما يسهم في الحصول على نتائج دقيقة بأسرع وقت ممكن، وذلك بالاشتراك مع مراكز داخلية وخارجية دولية خاصة بالجودة، والتي أثمرت الحصول على شهادات التميز في تطبيق برامج الجودة ومؤشرات الأداء الخاصة بالمختبرات.