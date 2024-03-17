الهلال يتغلب على ضمك بثنائية

محمود العوضي- جدة
تصوير- عثمان الشمراني
واصل فريق الهلال سلسلة انتصاراته ونجح في الفوز على ضيفه ضمك، مساء السبت 2-1 ضمن منافسات الجولة الـ 24 بدوري روشن.
سجل هدفي الهلال اللاعب سالم الدوسري في الدقيقة 79، و ميشايل ديلغادو في الدقيقة 90+3. فيما تمكن اللاعب دوماغوج انتوليتش من تسجيل هدف ضمك في الدقيقة 86.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب ضمك ضاري العنزي في الدقيقة 88، ليكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين.
بتلك النتيجة، واصل فريق الهلال تصدره لجدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة، بينما تجمد رصيد ضمك عند 34 نقطة في المركز السابع.
الهلال يواصل كتابة التاريخ بانتصار جديد🔝🔵
📺 شاهد أهداف اللقاء ⤵️ #دوري_روشن_السعودي#الهلال_ضمك | #SSC pic.twitter.com/ZCIdWVqhnY
— SSC (@ssc_sports) March 16, 2024