الرياضة

الهلال يتغلب على ضمك بثنائية

صحيفة البلادaccess_time8 / رمضان / 1445 هـ      17 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- عثمان الشمراني

واصل فريق الهلال سلسلة انتصاراته ونجح في الفوز على ضيفه ضمك، مساء السبت 2-1 ضمن منافسات الجولة الـ 24 بدوري روشن.

سجل هدفي الهلال اللاعب سالم الدوسري في الدقيقة 79، و ميشايل ديلغادو في الدقيقة 90+3. فيما تمكن اللاعب دوماغوج انتوليتش من تسجيل هدف ضمك في الدقيقة 86.

 

 

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب ضمك ضاري العنزي في الدقيقة 88، ليكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين.

 

بتلك النتيجة، واصل فريق الهلال تصدره لجدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة، بينما تجمد رصيد ضمك عند 34 نقطة في المركز السابع.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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