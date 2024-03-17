الصناعات السعودية تشارك في معرض “بيداك”

الرياض- واس

تشارك عدة جهات من منظومة الصناعة والثروة المعدنية، في المؤتمر والمعرض الدولي للتعدين “بيداك” 2024 في كندا، وذلك تحت مظلة “استثمر في السعودية”.

ويمثل المنظومة في مؤتمر “بيداك” كل من الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس عبدالله الشمراني، ووكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية المساعد للموارد التعدينية المهندس علي العامودي، والوكيل المساعد للتمكين التعديني عبد الرحمن البلوشي.

ويعقد ممثلو المنظومة 85 اجتماعاً مع مسؤولي الدول، والشركات العالمية، المشاركة في “بيداك”، حيث اجتمع الوفد مع وزارة الموارد الطبيعية والغابات في كيبيك، ووزارة الموارد الطبيعية والغابات في كل من ألبرتا، ساسكاتشوان، نيوفاوندلاند ولابرادور، ويوكون، بالإضافة إلى وزارة الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك ووزير الطاقة والمعادن في الإكوادور، و‎تم خلال الاجتماع تأكيد أهمية الحفاظ على البيئة والاستدامة في عمليات التعدين، والتعاون المشترك لتحقيق أهداف الاستدامة في القطاع.

وتنظم المنظومة ثلاث جلسات خلال زيارتهم، جلستين في مدينة تورنتو، وجلسة في مدينة مونتريال، بهدف استعراض جيولوجية المملكة، والفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التعدين بها، وذلك بحضور أكثر من ٣٠٠ من ممثلي الشركات التعدينية الكندية والدولية.