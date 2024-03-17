الرياضة

الاتحاد يعبر الفتح برباعية في دوري روشن

صحيفة البلادaccess_time8 / رمضان / 1445 هـ      17 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
حقق فريق الاتحاد فوزًا مستحقًا على نظيره الفتح، في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت على ملعب الفتح، ببرباعية مقابل هدفين، في إطار منافسات الجولة الـ 24 بدوري روشن.

سجل اللاعب سالم النجدي الهدف الأول للفتح في الدقيقة 6، وتمكن عبدالرزاق حمدالله من تسجيل هدف التعادل لفريق الاتحاد في الدقيقة 38 من ركلة جزاء.

 

وأضاف اللاعب جواو فيليبي جوتا الهدف الثاني لفريق الاتحاد في الدقيقة 45+4، وتمكن اللاعب أحمد الغامدي من تسجيل الهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة 64.

وقلص سعد الشرفاء الفارق لفريق الفتح في الدقيقة 66. وجاء الهدف الرابع لفريق الاتحاد في الدقيقة 74 عن طريق عبدالرزاق حمدالله.

بتلك النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الفتح عند 31 نقطة في المركز التاسع.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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