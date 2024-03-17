الاتحاد يعبر الفتح برباعية في دوري روشن

محمود العوضي- جدة
حقق فريق الاتحاد فوزًا مستحقًا على نظيره الفتح، في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت على ملعب الفتح، ببرباعية مقابل هدفين، في إطار منافسات الجولة الـ 24 بدوري روشن.
سجل اللاعب سالم النجدي الهدف الأول للفتح في الدقيقة 6، وتمكن عبدالرزاق حمدالله من تسجيل هدف التعادل لفريق الاتحاد في الدقيقة 38 من ركلة جزاء.
وأضاف اللاعب جواو فيليبي جوتا الهدف الثاني لفريق الاتحاد في الدقيقة 45+4، وتمكن اللاعب أحمد الغامدي من تسجيل الهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة 64.
وقلص سعد الشرفاء الفارق لفريق الفتح في الدقيقة 66. وجاء الهدف الرابع لفريق الاتحاد في الدقيقة 74 عن طريق عبدالرزاق حمدالله.
بتلك النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الفتح عند 31 نقطة في المركز التاسع.
رباعية تصل بالاتحاد إلى النقطة رقم 43 بالمركز الرابع✅
شاهد الأهداف ⬇️
#دوري_روشن_السعودي
#الفتح_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/EsXt6yfNLL
— SSC (@ssc_sports) March 16, 2024